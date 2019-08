Magnanelli: «Sassuolo, sarà un anno importante. Obiettivo salvezza»

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, parla nella serata della presentazione della squadra: le parole del capitano

Magnanelli, dalla presentazione del Sassuolo, parla degli obiettivi stagionali e di molto altro.

SASSUOLO – «Sarà un’annata importante, ancora non è entrata nel vivo ma abbiamo gettato basi importanti. Il livello si è alzato notevolmente e dobbiamo fare del nostro meglio per rimanere in questa categoria. Siamo qui per stupire. Vogliamo lavorare sodo per farci trovare pronti».

EUROPA – «Obiettivo Europa? No, perché il campionato si è alzato anche nelle squadre di bassa classifica e sarà complicato. Il nostro obiettivo è quello di lavorare giorno dopo giorno, siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista. La squadra è competitiva e lo sarà ancora di più perché c’è da aggiustare qualcosa. Poi sta a noi unirci ancora di più e cercare di stupire e di raggiungere degli obiettivi belli e importanti che partono da quello più vicino che è la salvezza».

MERCATO – «Il direttore parlerà chiaro, così come il mister. Abbiamo bisogno di qualcosa per alzare il livello che il campionato richiede. Abbiamo perso giocatori importanti, sono arrivati giocatori di qualità. Il campionato parte dalla salvezza raggiunta il prima possibile».

CHIELLINI – «Come anni e come mesi in una squadra siamo appaiati. Ovviamente lui li ha fatti in una squadra di target superiore al mio ma questo non toglie niente al mio percorso. Ho voglia di raggiungere degli obiettivi. Bisogna cercare di andarci a prendere tutto con sacrifici».