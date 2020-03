Maicon sicuro: «L’Inter è da scudetto. Lautaro meglio di Dybala e il mio gol nel 2010…»

Maicon ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in vista del match di questa sera tra Juve e Inter

Lunga intervista a Maicon sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L’ex terzino ha parlato in vista del big match di questa sera tra Inter e Juve. Ecco cosa ha detto.

CONTE – «Ma guardi, io con i tecnici non ho mai avuto problemi. E le dico di più: con la carica che trasmette, mi sarebbe piaciuto essere guidato da Conte: sarebbe venuto fuori qualcosa di interessante».

GOL ALLA JUVE NEL 2010 – «Se me lo ricordo? Come no…fu di fatto il gol scudetto, era un momento cruciale. Diciamo che di fronte a un gesto così, anche gli avversari si fermano e dicono “va beh, dai, è andata, non possiamo far nulla”. Ecco: questo Juve-Inter mi ricorda proprio quella sfida di San Siro di dieci anni fa».

INTER – «Decisiva? Sì, per il momento in cui arriva sì. L’Inter ha bisogno di un successo. E io sono convinto che la squadra di Conte possa davvero arrivare a vincere lo scudetto».

JUVE IN DIFFICOLTÀ – «Non come si dice. È vero, a Lione non ha fatto bene, ma in Champions l’approccio è diverso e tra l’altro non credo che Sarri sarà poi eliminato dal Lione. In Italia la Lazio sta facendo un grande campionato, ma ritengo i bianconeri ancora oggi i più forti. E quando giocano a Torino, poi, è difficile uscire con tre punti da lì».

LAUTARO O DYBALA – «Lo juventino è grandissimo, ma dico Lautaro: quando fai prestazioni come le sue, normale aver dietro le grandi d’Europa. A me successe lo stesso col Real Madrid…».