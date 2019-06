Mainz, Donati: «Voglio tornare a giocare in Serie A»

Il terzino Giulio Donati potrebbe tornare a giocare in Serie A. Il laterale chiama i club del nostro campionato

Giulio Donati vuole tornare a giocare in Serie A. Il terzino italiano di proprietà del Mainz potrebbe tornare a calcare i campi del nostro campionato. E’ lo stesso calciatore a lanciare un messaggio.

Ecco le sue parole a Sky Sport: «Ho vissuto una parentesi importante in Bundesliga ma ora è arrivato il momento di tornare a giocare in Serie A. Vorrei trovare una squadra con un progetto interessante, è una scommessa per me, lascio lavorare il mio agente».