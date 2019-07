Malagò: «Perchè Gama è considerata dilettante? Bisogna cambiare»

Malagò, presidente del Coni, parla della volontà di riconoscere lo status da professionista per tutte le atlete azzurre

Giovanni Malagò ha parlato a proposito del riconoscimento dello status di professionista per le atlete azzurre: «Quello che dobbiamo fare per Sara Gama dobbiamo farlo anche per Cecilia Zandalisini o Giorgia Sottana. E ancora Sofia Goggia e Federica Pellegrini sono considerate dilettanti»

«Sono molto d’accordo con il presidente Gravina: bisogna cambiare l’articolo della legge del 1981 che riconosce solo al maschile il professionismo di alcuni sport», queste le parole riportate da calciomercato.com.