Maldini detta la linea: «Sì ai giovani promettenti. Qui c’è una società seria»

Paolo Maldini ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Piatek al Milan. Ecco le sue parole

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Piatek, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Ecco le sue parole: «Stiamo vivendo una realtà diversa rispetto a 23 anni fa. Il Milan ha sempre puntato sui giovani di talento, lo ha fatto con me, con tutti i primavera che hanno esordito insieme a me e lo sta facendo anche adesso. E’ una linea di continuità con giocatori presi da giovani e che possono ancora sviluppare tanti requisiti. Mercato? Cerchiamo giovani promettenti ma non si esclude l’arrivo di un giocatore d’esperienza ma come linea di principio si segue questa».

Ancora Paolo Maldini: «Come ha vissuto questo periodo la squadra? Siamo quarti, possiamo raggiungere il nostro obiettivo. In ogni squadra ci sono malumori. E’ una cosa gestita molto da allenatore e società. Quando la società è seria, l’allenatore lavora per bene, è normale avere. Dobbiamo costruire qualcosa di lento e non facile e chi non ha voglia di stare qui può andare, è la prima cosa che abbiamo detto alla squadra quando siamo arrivati. A chi paragonare Piatek? Ho sempre fatto fatica a fare paragoni. E’ giusto che lui sia se stesso, i risultati poi saranno sotto gli occhi di tutti tra poco».