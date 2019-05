Paolo Maldini pizzicato a Ibiza. Tifosi furiosi con il dirigente rossonero. Momento difficile per il club milanista

Tifosi furiosi con Paolo Maldini, dirigente del Milan, pizzicato in vacanza a Ibiza in un momento delicato per il club rossonero. Il dirigente infatti è stato immortalato da un tifoso in vacanza al mare. L’assenza del dirigente milanista a Milanello era apparsa strana ma ora i tifosi rossoneri hanno capito il motivo e non hanno gradito.

Lo testimonia una foto pubblicata su Instagram e postata da un turista inglese presente a Cala Bassa, nella Isla, ammiratore dell’ex numero 3 milanista. Tanti i commenti negativi, tante le critiche per l’ex difensore milanista sui social. I tifosi non hanno gradito la vacanza del dirigente, probabilmente in programma da tempo, in un momento delicato come questo: squadra in ritiro punitivo, i ‘casi’ Bakayoko e Caldara, e lui al mare.