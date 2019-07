Malinovskiy Atalanta, il sogno di mercato degli orobici è realtà dopo settimane di trattative: le sue migliori giocate

L’Atalanta può coccolarsi Ruslan Malinovskiy. Finalmente. Dopo una serrata trattativa durata settimane, in cui ad un certo punto sembrava aver prevalso la proposta della Samp, il club orobico ha trovato la quadra con il Genk per l’ucraino.

Un centrocampista di quantità, ma soprattutto di qualità. In grado di sfornare assist e trovare in prima persona la via del gol. Come conferma la sua ultima stagione in Belgio.