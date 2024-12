Malore Bove, il dg della Fiorentina Ferrari: «Edoardo sta meglio. Siamo molto tranquilli. Vi svelo la decisione per mercoledì»

Malore Bove, il direttore generale Alessandro Ferrari ha voluto spiegare la situazione del giocatore della Fiorentina

Presso l’Ospedale di Careggi, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha voluto spiegare la situazione dopo il malore accusato ieri sera da Bove contro l’Inter. Le parole raccolte da Fiorentinanews.com.

LE PAROLE – «Siamo molto più rilassati rispetto a ieri. Edoardo è lucido, sta meglio, ha voglia di ridere e di scherzare. Lo abbiamo visto stamattina. La situazione deve rimanere sotto controllo e dovrà essere monitorata nel corso dei prossimi giorni. Commisso ha parlato con noi tutta la notte, poi stamani ha parlato con il padre del ragazzo. Bove è riuscito a parlare con la squadra, scenderemo in campo mercoledì perché c’è voglia di ritornare subito in campo anche grazie al suo entusiasmo. Tantissime società ci hanno contattato. Cosa è successo dal punto di vista sanitario? Capiremo attraverso le analisi. Dopo una notte intubato si è risvegliato da solo. Presto per dire se ci saranno conseguenze sulla sua carriera».