Malu Mpasinkatu: «Juve, pronto l’annuncio dell’allenatore: ecco quando»

Countdown per l’annuncio del nuovo allenatore della Juve, tra previsioni e suggestioni. Ecco le parole di Mpasinkatu a RBN

Chi sarà l’allenatore della Juve? Malu Mpasinkatu fa il punto della situazione a Radio Bianconera.

Ecco le sue parole:«La prima scelta per me è sempre stato Guardiola, che penso in futuro diventerà l’allenatore della Juve. Sarri, però, al momento è in pole position e la visita di Paratici a Palazzo Parigi lo testimonia. Entro la fine di questa settimana la Juve annuncerà il suo allenatore».