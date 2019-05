Madre di Zaniolo sotto choc: «Hanno minacciato di spararmi, non posso uscire da sola»

La madre di Zaniolo è ancora sotto choc: «Futuro? Domenica torno a La Spezia e vediamo, lì posso girare col Rolex»

Mattinata di paura per Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo. A raccontare quanto successo, intervistata da ‘Il Corriere dello Sport‘, è la stessa signora Zaniolo: «No, non ho ferite, per fortuna. I ladri erano due, uno mi ha tenuta la spalla e un altro mi ha pestato un piede. Mi hanno tolto l’orologio, quello che mi ha messo il braccio intorno al collo mi ha detto senza urlare: “Stai zitta, altrimenti ti sparo».

Subito dopo il fattaccio Zaniolo ha raggiunto la madre sul posto dove è stato accompagnato da Daniele De Rossi: «E’ stato molto gentile, mi ha chiesto come mi sentissi, se fosse tutto a posto. Poi ha salutato ed è andato via. L’ho ringraziato, Nicolò era molto turbato. Appena ha finito gli allenamenti ha voluto vedermi per accertarsi che stessi bene».