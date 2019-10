Manchester City Atalanta: le principali difficoltà tattiche per Gasperini

La partita contro il Manchester City presenta difficoltà enormi dal punto di vista tattico per l’Atalanta di Gasperini. Soprattutto una

Manchester City-Atalanta sarà una partita tanto difficile quanto importante per Gasperini. Se la Dea si contraddistingue per un pressing altissimo fortemente orientato a uomo, le squadre di Guardiola sono forse le più difficili al mondo da aggredire in avanti. L’allenatore catalano cura maniacalmente l’uscita del pallone, con una fluidità e velocità di esecuzione che è un piacere per gli occhi.

Sarà interessante vedere come si adatterà Gasperini. Se manterrà la solita filosofia (con tutti i rischi del caso) o se proporrà qualcosa di diverso.