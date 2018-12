Il M’Gladbach perde 4 a 0: «Col City non si è mai giocato»

Manchester City – Borussia Monchengladbach termina 4 a 0 per i padroni di casa: l’ironia dei tedeschi al termine della partita via Twitter

Manchester City – Borussia Monchengladbach di ieri sera, in Champions League, è finita con un risultato più che prevedibile: 4 a 0 a favore dei padroni di casa. In verità, come noto, la partita non si sarebbe dovuta giocare, ma martedì: alla fine la UEFA aveva optato per il rinvio breve a causa della pioggia. Il club tedesco ha preso la decisione tutto sommato con ironia e, in occasione del gol del 4 a 0 firmato dal gioiello del City Kelechi Iheanacho, ha scritto su Twitter: «Si prega di annunciare pioggia», magari sperando in un altro rinvio.

BORUSSIA M’GLADBACH: «COL CITY NON SI È GIOCATO» – Non è finita qui, perché alla fine del match, quando l’account della Champions League sul proprio account ufficiale ha twittato i risultati della serata, i furboni tedeschi si sono subito accorti della mancanza della loro gara ne tabellone (evidentemente per un errore UEFA, che non aveva spostato la partita dalla grafica di ieri l’altro a ieri). Da qui un altro tweet tutto da ridere: «Sembrerebbe che Manchester City – Borussia Monchengladbach non si sia mai giocata, che ne dite se proviamo a rigiocarla domani a questo punto?», con tanto di tag agli “amici” di Manchester…