Il Manchester City ha trovato quello che può essere l’erede di Fernandinho. E sembra pronto a pagare la clausola

Come riportano molte fonti, uno degli obiettivi del Manchester City è Rodrigo Hernandez dell’Atlético Madrid. Il giocatore spagnolo è stato uno dei migliori centrocampisti dell’ultima Liga.

Visto come l’erede di Busquets, l’ex Villarreal possiede tutte le caratteristiche che Guardiola apprezza: è una macchina nel gioco sul breve, ha grande senso della posizione e doti difensive impressionanti (soprattutto sui contrasti). Non stupisce che il City sia pronto a pagare la clausola, per assicurarsi così il degno sostituto di Fernandinho.