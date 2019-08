Manchester City: come Guardiola ha superato il bunker del Bournemouth

Il Manchester City di Guardiola ha vinto per 3-1 contro il Bournemouth. I campioni d’Inghilterra hanno perforato il bunker rivale

Il Bournemouth non è affatto un avversario facile per le squadre della Premier. Si difende con un 541 ordinato che lascia ben pochi spazi. Tuttavia, il Manchester City di Guardiola è riuscito a superare anche questo ostacolo, vincendo per 3-1.

Come si vede nella slide sopra, il City occupa parecchi spazi alle spalle della pressione avversaria. Oltre a due uomini in ampiezza molto larghi che “stirano” gli avversari, è costante la presenza delle zone interne del campo. Occupare bene il rettangolo di gioco fa venire dubbi agli avversari, creando così spazi.