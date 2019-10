Manchester City: De Bruyne e la precisione nel cross

Kevin De Bruyne è il principale rifinitore del Manchester City. Nel cross possiede qualità sopra la media

Oggi Kevin De Bruyne, come dimostrano anche i 9 assist fin qui con il Manchester City, è tra i migliori rifinitori d’Europa. Il belga sa mettere in tanti modi il compagno davanti al portiere.

In particolare, De Bruyne riesce a crossare con estrema efficacia. Sia quando si inserisce e va sul fondo, sia quando calcia dalla trequarti. Anche in posizioni poco defilate, De Bruyne sa effettuare cross precisissimi sul secondo palo, come anche dare palle basse e forti. Basti pensare che De Bruyne è il secondo giocatore della Premier che azzecca più cross: 2.7 ogni 90′.