Manchester City, Guardiola: «Con il Lipsia la gara più difficile del girone»

Pep Guardiola ha parlato in vista dell’esordio in Champions del Manchester City. Le dichiarazioni al Manchester Evening News

Intervistato dal Manchester Evening News, Pep Guardiola ha parlato dell’esordio in Champions League del suo Manchester City. Citizens che saranno impegnati mercoledì sera contro i tedeschi del Lipsia:

«La partita più difficile del girone sarà la nostra prima partita contro il Lipsia. Questa è la partita più importante della fase a gironi. Non ho pensato per un secondo al Psg. Affronteremo rivali molto forti. Il Lipsia è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni: da una squadra che non era affatto una concorrente del Bayern Monaco è diventata una squadra che arriva costantemente seconda o terza e combatte con il Dortmund. Conosco il ritmo e la qualità del loro modo di giocare e per noi sarà un grande test».