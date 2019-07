Manchester City, Guardiola: «Per allenare ho bisogno di nemici»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del suo futuro e anche del suo modo di pensare

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato del suo modo d’essere, svelando alcuni retroscena: «Quando qualcuno non può competere con te provano a screditarti – ha detto a GOL – Io ho bisogno di nomi, mi servono sfide e stimoli».

Pep Guardiola ha parlato anche del futuro: «Quando ero in Baviera avevo già la Premier League in testa, ora invece non ho idea di cosa farò dopo il City ma non sono preoccupato. Mi piacerebbe allenare una nazionale».