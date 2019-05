Manchester City, Guardiola: «Titolo più difficile della mia carriera» – VIDEO

Guardiola si gode la vittoria della Premier League col Manchester City, complimentandosi con i rivali del Liverpool – VIDEO

La carriera leggendaria di Pep Guardiola continua. Il tecnico ha vinto la seconda Premier League consecutiva nonostante il Liverpool abbia lottato fino alla fine.

Lo stesso allenatore catalano ammette che si tratta del titolo più difficile della sua carriera, complimentandosi con i rivali inglesi per la loro tenacia e qualità in campo. Guardiola si conferma uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, capace di collezionare trionfi in Inghilterra, Germania e Spagna.