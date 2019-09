Manchester City: Kevin De Bruyne ha già numeri da record

Kevin De Bruyne sta trascinando il Manchester City in questo inizio di stagione. Ha numeri da record in rifinitura

Kevin De Bruyne è forse il giocatore più forte del Manchester City, esprime l’archetipo della mezzala di Guardiola. Oltre al suo grande senso dello smarcamento nel frasi trovare nei mezzi spazi, il belga ha doti sensazionali in fase di rifinitura.

Most key passes in Europe's top five leagues this season — 1⃣6⃣ Kevin De Bruyne — Manchester City

Nuri Sahin — Werder Bremenhttps://t.co/BwvcOK7fm0 pic.twitter.com/lm9UAHVPoC — WhoScored.com (@WhoScored) September 4, 2019

In quest’inizio di stagione, De Bruyne e Sahin sono stati i giocatori che in Europa hanno effettuato più passaggi chiave, ben 16 a testa. Vuol dire che per 16 volte hanno effettuato un passaggio che ha portato un compagno a tirare. E pensare che lo scorso anno Guardiola non lo ha avuto per larghe fasi della stagione.