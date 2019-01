Manchester City-Liverpool streaming e probabili formazioni: dove vederla

Manchester City-Liverpool in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’incontro valido per la 21ª giornata di Premier League

Il posticipo della 21ª giornata di Premier League offre il big match tra Manchester City e Liverpool. L’incontro oltre a due squadre di altissimo livello mette di fronte la prima e la terza della classe. I Reds stanno dominando la scena del campionato inglese e hanno conquistato sino ad ora 54 punti, i Citizens con 7 punti in meno sono al terzo posto alle spalle del Tottenham distante solo una lunghezza. Il match in programma giovedì 3 gennaio alle ore 21 all’Etihad Stadium potrebbe risultare molto importante per la classifica del campionato britannico.

Il big match di Premier League sarà trasmesso in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football rispettivamente 201 e 253 del Box set. La gara sarà visibile, inoltre, anche sull’applicazione SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Anche NOW TV (disponibile, dopo la sottoscrizione dell’abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) trasmetterà l’incontro in programma al San Paolo. Manchester City-Liverpool potrà essere seguita in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Manchester City-Liverpool

Competizione: Premier League 2018/2019

Quando: giovedì 3 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno e Sky Sport Football – NOW TV

Stadio: Etihad Stadium (Manchester)

Arbitro: Anthony Taylor

Manchester City-Liverpool: le probabili formazioni

QUI MANCHESTER CITY – Pep Guardiola vuole assolutamente battere il Liverpool per riprendersi il secondo posto in classifica, occupato attualmente dal Tottenham, uscito vincente dall’anticipo di ieri, contro il Cardiff, e soprattutto riaprire il campionato, impedendo la fuga ai Reds. Il tecnico dovrebbe mantenere invariato il 4-3-3 a trazione anteriore con la difesa composta da Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, quest’ultimo nuovamente in campo al posto dello squalificato Delph. A centrocampo confermati Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva, mentre in attacco al fianco di Sterling e Aguero torna Sané, panchina per Mahrez.

QUI LIVERPOOL – La corsa della squadra di Jurgen Klopp, reduce dal largo successo per 5-1 contro l’Arsenal, verso il titolo sembra inarrestabile. I Reds sino ad ora imbattuti hanno messo in cascina 54 punti su 60 disponibili (17 vittorie e 3 pareggi). Per la grande sfida, Klopp giocherà a specchio e dovrebbe confermare quasi per intero la formazione che ha schiantato i Gunners nell’ultimo turno di campionato. In difesa, davanti all’estremo difensore Alisson, dovrebbe giocare Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Wijnaldum, Henderson e Fabinho. Inamovibile il tridente offensivo, autore delle cinque reti contro l’Arsenal, formato da Salah, Roberto Firmino e Mané.

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sané. Allenatore: Guardiola.

PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

