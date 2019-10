Manchester City: nessuno vede la porta come Aguero in Premier League

Aguero è una delle note liete del Manchester City di inizio stagione. L’argentino ha una media gol elevatissima

L’avvio di stagione del Manchester City in Premier League è altalenante, nonostante il Kun Aguero stia tenendo medie da record. Oltre agli 8 gol e ai 6 assist in 561′, l’argentino sta tirando in porta con una frequenza impressionante.

L’ex Atletico Madrid è il primo giocatore della Premier League per conclusioni totali (30) e tra i primissimi per tiri ogni 90′ (4.8). Guardiola confida nei suoi gol per recuperare il gap dal Liverpool di Klopp.