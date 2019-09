L’infortunio di Laporte è una notizia tremenda per Guardiola. Fernandinho potrebbe sostituire il difensore del Manchester City

L’infortunio di Laporte è una discreta mazzata per il Manchester City. Per diverso tempo, Guardiola dovrà fare a meno del difensore basco. Ecco che quindi, dopo aver perso il posto a causa del grande impatto di Rodri, Fernandinho può ancora dare molto al Manchester City.

Il centrocampista brasiliano, fondamentale per gli equilibri difensivi che dà alla squadra, dovrebbe quindi essere il sostituto di Laporte. Si ipotizzava una stagione con poco minutaggio per Fernandinho, che invece sarà preziosissimo come al solito.