Il Tottenham ha strappato un preziosissimo pareggio contro il Manchester City. Erick Lamela ha salvato Pochettino

Il Tottenham è stato chirurgico contro un Manchester City fantascientifico, concretizzando alla grande le poche occasioni avute. La pressione dei citizens è stata eccezionale, con gli Spurs che hanno faticato nella risalita del campo.

Il giocatore più pericoloso del Tottenham è stato senza dubbio Lamela. L’ex Roma ha segnato un gol ed è stato protagonista dell’azione in cui gli Spurs si procurano il corner. Lui e Eriksen si stringevano molto, facendosi trovare nei mezzi spazi alle spalle di Kane. Nelle rare volte in cui il pressing del City non ha funzionato, il Tottenham ha ben trovato Lamela tra le linee, con l’argentino che ha saputo incidere. Pure la rete è arrivata così, con gli Spurs che hanno bucato lo spazio tra centrocampo e difesa del 442 del Manchester City.