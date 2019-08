Manchester City Tottenham: la giocata con cui De Bruyne semina il panico

De Bruyne e il Manchester City stanno provando in ogni partita una giocata particolare. Gli avversari non riescono a bloccarla

Kevin De Bruyne ha sfornato una prestazione sensazionale in Manchester City-Tottenham, caratterizzata da 2 assist e ben 9 passaggi chiave. Il belga, schierato come mezzala destra, ha dominato il mezzio spazio e la zona di rifinitura. In particolare, in queste prime partite il City sta cercando con insistenza una specifica giocata, che ogni volta semina il panico.

La si vede nella slide sopra, che poi è l’azione del 2-1. La palla viene allargata sull’ala destra (in questo caso Bernardo Silva), il terzino rivale (Rose) gli va addosso e De Bruyne, con un inserimento eccezionale, si inserisce nello spazio tra laterale e difensore avversario. Sul cross Aguero segna. Pochi minuti dopo, su un’altra giocata identica, Gundogan sfiora il tris. Gli avversari non riescono a porre le contromisure.