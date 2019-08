Manchester City Tottenham: Zinchenko fa il finto terzino

Per trovare sbocchi, il Manchester City ha chiesto un compito particolare a Zinchenko. Scopriamo di che si tratta

Per quanto sia sempre difficile parlare di modulo con Guardiola, il Manchester City contro il Tottenham ha adottato una sorta di 424 con Gundogan più avanzato di Rodri e De Bruyne molto vicino ad Aguero.

Tuttavia, a volte si vedeva qualcosa di diverso quando Rodri era marcato da Lamela (e lo si vede nella slide sopra). Zinchenko, il terzino sinistro, si stringeva al centro del campo vicino allo spagnolo, con Sterling che più in avanti occupava l’ampiezza a sinistra. Il terzino diventava quindi momentaneamente un mediano, fluidità posizionale in pieno stile Guardiola. Il suo preciso lancio poi serve Sterling in profondità