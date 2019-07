Manchester City, ufficiale l’arrivo di Angeliño: si tratta di un ritorno, dopo le esperienze in Olanda, Spagna e Stati Uniti

Il Manchester City annuncia un altro colpo in entrata: si tratta di José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño. Lo spagnolo, classe 1997, torna a casa dopo le esperienze in giro per il mondo.

Angeliño, infatti, ha girovagato in prestito tra PSV, NAC Breda, New York City, Girona e Malaga. Il giocatore si è detto molto entusiasta di giocare sotto gli ordini di Guardiola.