Manchester United-Arsenal: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

A catalizzare l’attenzione del mercoledì sera sarà il big match di Premier League tra due nobili del calcio inglese: il ManchesterUnited di Mourinho e l’Arsenal di Unai Emery. Una sfida che fa, indubbiamente, tornare alla mente le memorabili sfide del passato quando una vittoria poteva significare anche conquista del titolo; oggi la situazione è sicuramente cambiata ma resta, comunque, ancora fortemente in grado di attirare le attenzioni di tutti gli appassionati del bel calcio. Le due squadre arrivano a questa sfida con stati d’animo diversi. I padroni di casa, infatti, dopo la miracolosa vittoria contro la Juventus, sembravano essere tornati in carreggiata per ambire a posizioni ben più elevate, ma la sconfitta nel derby li ha nuovamente ricacciati in un baratro, fatto di due pareggio contro squadre di medio/bassa classifica come Southampton e CrystalPalace. Gli ospiti, invece, nonostante siano lontani dalla vetta, arrivano da 12risultatiutiliconsecutivi in campionato e, soprattutto, dalla galvanizzante ed entusiasmante vittoria contro i cugini del Tottenham (4-2). Ecco le formazioniufficiali e, a seguire, la cronacalive del match.

Manchester United-Arsenal: diretta live e sintesi

Manchester United-Arsenal: formazioni ufficiali

Manchester United (5-3-2): De Gea; Dalot, Bailly, Smalling, Rojo, Darmian; Herrera, Matic, Lingard; Rashford, Martial.

Arsenal (4-3-3): Leno, Bellerin, Sokratis, Mustafi, Holding, Kolasinac, Torreira, Guendouzi, Ramsey, Iwobi, Aubameyang.

Manchester United-Arsenal: probabili formazioni e pre-partita

QuiManchesterUnited. Non si può certamente definire il miglior periodo in carriera dello SpecialOne quello che sta vivendo a Manchester. A rendere la situazione ancora più complicata, ci pensano gli infortuni: sicuri assenti della partita saranno Lindelof e Sanchez, oltre a Young squalificato. In dubbio, invece, Rashford per un problema alla caviglia, Shaw, Smalling e Valencia, nonostante almeno l’attaccante e il terzino potrebbero partire titolari. In difesa, spazio ai giovani Dalot, McTominay, Jones e Matic; centrocampo robusto con Herrera, Pogba e Fellaini; attacco a due punte con Lukaku e Martial.

QuiArsenal. Se Emery sta vivendo una fase positiva per via dei risultati, lo stesso non si può dire per la situazione infortuni. Sicuramente indisponibili saranno Monreal, Mavropanos, Wellbeck e Xhaka mentre Koscielny è in dubbio. A guidare l’attacco del 4˗3˗3 dell’ex PSG saranno, allora, Mkhitaryan, Aubameyang e Lacazette. A centrocampo, spazio a Ramsey, Torreira e Guendouzi. In difesa, invece, spazio a Bellerin, Papastathopoulos, Holding e Kolasinac.

Manchester United (5-3-2): De Gea; Dalot, McTominay, Jones, Matic, Shaw; Herrera, Fellini, Pogba; Lukaku, Martial.

Arsenal (4-3-3): Leno; Bellerin, Papastathopoulos, Holding, Kolasinac; Ramsey, Torreira, Guendouzi; Mkhitaryan, Aubameyang; Lacazette.

Manchester United-Arsenal: precedenti

Quella che andrà in scena all’Old Trafford tra ManchesterUnited e Arsenal sarà la sfida numero 53 tra i due club, per un bilancio totale che pende a favore dei Red Devils con 24 successi, 15 sono i pareggi e 13 sono state le vittorie dei Gunners. Nonostante le vicissitudini delle ultime stagioni, i padroni di casa non perdono in casa contro l’Arsenal dal 2006, quando un gol di Adebayor nei minuti finali, diede i tre punti ai londinesi. L’ultimo incontro disputato tra le due formazioni risale, invece, allo scorso aprile e vide una vittoria, anch’essa conquistata nei minuti di recupero, firmata da Pogba e Fellaini (di Mkhitaryan il gol dei Gunners). Come anticipato, i padroni di casa arrivano dal pareggio conquistato in trasferta con il Southampton, mentre gli ospiti dalla vittoria esaltante per 4-2 ottenuta contro i cugini del Tottenham.

Manchester United-Arsenal: arbitro

Sarà Andre Marriner l’arbitro designato a dirigere la sfida di cartello della 15° giornata di PremierLeague tra ManchesterUnited e Arsenal. Per il fischietto inglese, classe ’71 e originario di Birmingham, sarà la sfida numero 15 in stagione tra PremierLeague, LeagueTwo e EFLCup. Un solo precedente per il fischietto inglese con i RedDevils questa stagione, la prima in casa contro il Leicester, così come per gli ospiti, che risale all’undicesima giornata, contro il Liverpool.

Manchester United-Arsenal Streaming: dove vederla in tv

