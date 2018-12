Rotonda vittoria per il Manchester United, che senza José Mourinho si è imposto 5-1 sul Cardiff City: Red Devils al 6° posto.

Nella prima partita senza José Mourinho, il Manchester United cala il pokerissimo contro il malcapitato Cardiff City e con una perentoria vittoria si porta al 6° posto in classifica della Premier League. Dunque buona la prima per Solskjaer, che sembra aver ridato subito serenità nell’ambiente dei Red Devils. Il tecnico norvegese riporta Pogba al centro del centrocampo, e schiera un attacco con Rashford centravanti e Martial e Lingard ai suoi lati. Le mosse si rivelano azzeccate e lo United domina la squadra gallese.

I Red Devils chiudono il primo tempo in vantaggio per 3-0 grazie alle reti di Rashford, Herrera e Martial, con il rigore di Camarasa che non ha minato il morale dei padroni di casa. Nella ripresa una doppietta di Lingard (primo gol su calcio di rigore) chiude i giochi, con una vittoria rotonda che ha ridato morale e gioco ai rossoneri in vista di una seconda parte di stagione che vedrà il Manchester United protagonista anche in Europa. Sotto la gestione Mourinho, del resto, i Red Devils non avevano mai segnato 5 reti in una sola partita. Senza dubbio un bel modo per Solskjaer per presentarsi a quelli che sono stati i suoi tifosi anche durante la sua carriera da calciatore.

