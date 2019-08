Manchester United Chelsea: il sacrificio e i break di Rashford

Rashford è un giocatore preziosissimo per il Manchester United di Solskjaer. Abbina la generosità a grandi doti atletiche

Senza innesti in avanti, Solskjaer sta allestendo un Manchester United piuttosto diretto. Non una squadra paziente con un possesso elaborato, bensì una formazion che cerca di arrivare in porta con attacchi rapidi (e contro il Chelsea lo si è visto).

L’attacco è estremamente mobile, con Rashford e Martial che svariano parecchio e coprono ampie porzioni di campo. In particolare, l’inglese si sacrifica molto in fase di non possesso, spesso scala sulla stessa linea dei difensori e attacca subito la profondità quando i Red Devils recuperano palla. Proprio da un suo break è nato il raddoppio: Maguire vince un duello contro Abraham, McTonimany serve Rashford che guida la ripartenza.