Manchester United, i tifosi contro Pogba. Il loro messaggio: «Out»

Un’estate non semplice quella di Paul Pogba. Le voci di mercato l’hanno sempre visto protagonista, col francese spesso accostato al Real Madrid. Nota anche la sua volontà di trasferirsi in Spagna. Questo non è andato giù ai tifosi del Manchester United.

I rapporti tra il centrocampista e i supporter non sono limpidissimi e lo testimonia una scritta al di fuori del centro d’allenamento dei Red Devils. «Pogba Out», l’eloquente messaggio.

'Pogba Out' has been spray painted on a sign outside Man United's training complex today…

Graeme Souness is currently on his way back home. pic.twitter.com/sUOZAjt36K

— kwiff (@KwiffOfficial) August 28, 2019