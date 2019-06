Manchester United forte su Koulibaly: c’è la super offerta

Il Manchester United vuole portare Koulibaly in Premier. I Red Devils hanno fatto un’offerta al Napoli per il difensore centrale

Tutti pazzi per Koulibaly. Non solo la Juve vuole provare a strappare il difensore al Napoli: per il senegalese c’è anche il Manchester United.

Come spiega il Corriere dello Sport, i Red Devils vogliono il centrale azzurro per impreziosire l’organico e puntare alla Premier e non solo. Gli inglesi hanno offerto al club partenopeo 95 milioni di euro. De Laurentiis ha rinunciato alla cifra: per far partire il difensore vuole il pagamento della clausola, fissata a 150 milioni.