Manchester United: la centralità di Pogba nel sistema di Solskjaer

Paul Pogba è determinante per il Manchester United. E’ centrale nel 4231 di Solskjaer, col francese che gioca davanti alla difesa

l Manchester United di Solskjaer sta giocando con un 4231 in cui Pogba gioca mediano in coppia con McTominay. Il francese è il principale accentratore della manovra in mezzo, ha compiti fondamentali nell’uscita dal basso e negli equilibri in mezzo. Trova il modo di fare sortite in avanti, ma deve cercare di non allungare la squadra.

Paul Pogba: Has won possession in the midfield third more times (27) than any other player in Europe's top five leagues this season For more player stats — https://t.co/gFISfJJCss pic.twitter.com/oHNmUby7tb — WhoScored.com (@WhoScored) September 4, 2019

Oltre alle sue grandi doti balistiche, Pogba ha grande solidità nei duelli difensivi. Basti pensare che nessun altro giocatore in Europa ha recuperato il possesso nella metà campo avversaria più di Pogba: ben 20 volte.