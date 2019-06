Manchester United, la maledizione del 7. I numeri del dopo Ronaldo

Al Manchester United persiste la maledizione del numero 7. Dopo Cristiano Ronaldo, i successori hanno realizzato solo 15 gol in 10 anni

Che il Manchester United non stia attraversando un periodo storico brillante non è una cosa che certo di scopre adesso. Sono lontani gli anni in cui i Red Devils dominavano l’Europa con un Cristiano Ronaldo nel pieno della sua forma fisica. Sono gli anni in cui il numero 7 spiccava, stagioni che hanno reso quella maglia più pesante che mai.

L’hanno vissuto sulla loro pelle, quel peso, i successori del portoghese. Dopo la sua partenza in direzione Real Madrid, nell’ormai lontano 2009, i successivi 7 hanno combinato ben poco. Basti pensare che i vari Sanchez, Depay, Di Maria, Valencia e Owen hanno realizzato appena 15 gol totali.