Manchester United: le difficoltà offensive di Solskjaer

Il Manchester United di Solskjaer fatica parecchio a segnare. Ci sono grandi difficoltà offensive per i Red Devils

L’inizio di stagione del Manchester United è stato estremamente negativo, coi Red Devils che hanno appena 8 punti in classifica. In generale, lo United ha difficoltà offensive evidenti, e gli scarsi rinforzi in avanti dell’ultima sessione di mercato non aiutano.

Basti pensare che dalla vittoria a Parigi dello scorso marzo (anche se casuale, la vetta comunque più alta dell’avventura di Solskjaer al Manchester United), i Red Devils hanno segnato appena 17 gol in 19 gare. Senza Lukaku è ancora più difficile essere efficaci sottoporta. Una nuova mancata qualificazione in Champions sarebbe un disastro.