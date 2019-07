Manchester United, Lukaku non si allena: segnale per l’Inter?

Segnali importanti in arrivo dall’Australia. L’Inter attende Lukaku che non si allena con il Manchester United: le ultime

Notizie importanti in arrivo dall’Australia: Romelu Lukaku non è sceso in campo quest’oggi insieme alla truppa di Ole Gunnar Solskjaer, ufficialmente per un piccolo problemino fisico.

A riferirlo è Samuel Luckhurts, giornalista del Manchester Evening News, al seguito dei Red Devils nella tournée australiana. Segnale di mercato per l’Inter? Ausilio oggi è atteso in Inghilterra per l’incontro con i dirigenti dello United e proverà a forzare la mano per chiudere l’affare.