Manchester United, nel mirino c’è Inaki Williams: Red Devils pronti a pagare la clausola

Secondo ‘El Chiringuito TV’ il Manchester United è su Inaki Williams per sostituire Lukaku: sono disposti a pagare la clausola da 88 milioni

Come noto il calciomercato in entrata in Inghilterra chiude tra meno di 24 ore ma questo non vuol dire che non si possano piazzare dei colpi last minute. È il caso del Manchester United che secondo “El Chiringuito TV” sarebbe pronto a dirottare gli 80 milioni provenienti dalla cessione di Lukaku, in direzione Bilbao.

I Red Devils hanno messo nel mirino Inaki Williams e sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria da 88 milioni che lo lega all’Atletico Bilbao. Il nemico più duro per lo United è il tempo, come detto, ma non sarebbe una sorpresa se riuscisse a piazzare questo colpo di coda.