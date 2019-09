Manchester United, ora Pogba può rinnovare: avviati i contatti

Manchester United, avviati i contatti tra l’entourage del giocatore e il club per il rinnovo del talento francese: Mino Raiola a lavoro

Sembrava destinato a salutare in estate, adesso Paul Pogba può diventare sempre più un punto fermo del Manchester United. Secondo quanto riportato dalla testata inglese The Times, sarebbero iniziati i contatti per il rinnovo.

Parti a confronto, con Mino Raiola indiscusso protagonista che può convincere il giocatore a sposare definitivamente la causa Red Devils e allontanare le sirene di Real e Juve.