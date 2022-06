Manchester United, Rashford spinge per rimanere con Ten Hag

Marcus Rashford vuole giocarsi le sue chance al Manchester United per la prossima stagione, speranzoso di convincere Ten Hag

Marcus Rashford vuole restare al Manchester United. L’attaccante inglese, come riportato dal Daily Mail, vuole proseguire la sua carriera in maglia Red Devils e non intende accettare nessun trasferimento.

L’attacante inglese spera di rilanciarsi sotto la guida di Ten Hag dopo una stagione deludente in cui ha segnato soltanto 5 reti.