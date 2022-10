Manchester United, ten Hag: «Ronaldo torna in gruppo, non è stata una decisione difficile»

L’attaccante del Manchester United, Cristiano Ronaldo, è tornato in gruppo in vista della sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol in cui ha annunciato il ritorno in gruppo di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni.

CRISTIANO RONALDO – «Non è stata una decisione difficile. Abbiamo detto tutto e risposto a tutte le domande. È stato fuori per una partita, adesso è rientrato. Adesso dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Sarà una sfida importante, vogliamo il primato del girone. La concentrazione è importante, se non sei focalizzato sulla gara il rischio di infortunarsi è ancora più grande. Dobbiamo essere bravi e ben preparati per ogni gara».