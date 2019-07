Manchester United, ecco l’offerta per Dani Olmo della Dinamo Zagabria: i dettagli della proposta

Il Manchester United avrebbe finalmente presentato un’offerta per Dani Olmo. Per il centrocampista della Dinamo Zagabria i Red Devils avrebbero messo sul piatto ben 35 milioni di sterline, pari a circa 40 milioni di euro.

Il classe 1998 è stato nominato man of the match per la sua fantastica prestazione nella finale dell’Europeo U21 tra Spagna e Germania. Per questo lo spagnolo potrebbe approdare presto in Premier League secondo la rivista croata Sportske Novosti.