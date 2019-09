Mancini assicura: «19 sicuri di andare all’Europeo, su Balotelli…»

Le parole del ct dell’Italia Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria azzurra contro l’Armenia

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la faticosa vittoria azzurra in Armenia grazie alla doppietta di Belotti e al gol di Pellegrini. Ecco le dichiarazioni del ct.

NUOVI GIOCATORI – «A noi ci piacerebbe inserire giocatori che stanno giocando molto bene ma ci sarà tempo anche per questo. L’importante è che chi è qui continui a migliorare».

EUROPEO – «Come ho già detto, fortunatamente il gruppo si è formato velocemente. Il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti, dobbiamo migliorare molto ma una base importante c’è. C’è anche un anno, non mettiamo limiti alla provvidenza, il campo penso sia il miglior giudice. Noi siamo aperti a tutte le situazioni. E’ chiaro, che più possibilità di scelta abbiamo e meglio è. 18 o 19 sono già sicuri»

BALOTELLI – «Io spero per lui, visto che è tornato a casa, che possa essere un anno importante di rilancio totale. Ha 29 anni ed è nel pieno della sua carriera. Un giocatore con le sue qualità non può disperdere totalmente quello che ha disperso negli ultimi anni. Dipende molto da lui. Se farà 25 gol, giocherà bene, andrà a pressare, lavorerà con la squadra e tutto quello che lui può fare a 29 anni allora credo che possa avere delle possibilità. Però è importante, per lui stesso, che possa fare un’annata ottima»