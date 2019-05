Roberto Mancini ha fissato i prossimi obiettivi della sua Nazionale, a partire dall’Europeo 2020 che l’Italia vuole vincere

Roberto Mancini gonfia il petto e attraverso la lunga intervista concessa a “Repubblica” fissa gli obiettivi della Nazionale: «​L’Italia deve risollevarsi, far innamorare di nuovo la gente. Siamo un Paese diviso, non possiamo non accorgecene. Non ha senso: siamo un bel Paese, pieno di persone di animo buono. E’ ora di cambiare, il calcio farà la sua parte. Voglio vincere subito, Francia e Belgio sono molto più avanti ma possiamo giocarcela. Sul gioco siamo avanti e i 1999, 2000 e 2001 possono crescere in un anno e mezzo».

Mancini passa poi ai singoli: «Zaniolo? Ha dribbling e corsa, ha sfruttato l’occasione che gli ha dato Di Francesco. In macchina alla radio ho sentito che giocava titolare contro il Real. Ho detto: speriamo bene, sennò mi massacrano. Balotelli? Ha possibilità, se tecnicamente gioca al 100 per cento e pressa, difende, fa gol. Ma deve essere perfetto. Kean?Lo conoscerò meglio a giugno. E’ molto giovane, ha forza e senso del gol».