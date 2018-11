Football Leaks prende di mira anche Mancini: pagamento sospetto dall’Al-Jazira nel 2011 – FOTO

Anche il c. t. della Nazionale Mancini nel mirino di Football Leaks: il sito di spionaggio calcistico rivela di un pagamento off-shore nel 2011 all’allora tecnico del Manchester City

Le indiscrezioni degli ultimi giorni di Football Leaks, il sito di spionaggio che rivela alcuni dei documenti più segreti riguardanti il calcio mondiale, stanno facendo tremare molti: nel mirino sono finiti club di prestigio come il Paris Saint-Germain, il Manchester City (aiutati, secondo le fonti, ad aggirare le norme del Fair Play Finanziario dalla UEFA stessa) e non ultima l’Inter (nel mirino l’affare che aveva portato in nerazzurro Xherdan Shaqiri qualche anno fa). Non solo però: dalle carte pubblicate di recente, rivela il giornale tedesco Der Spiegel, emergerebbe anche il nome di Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della Nazionale, per alcuni fatti relativi al 2011.

Mancini, che all’epoca era allenatore del Manchester City, avrebbe ottenuto secondo le fonti almeno un pagamento dal club arabo dell’Al-Jazira (per cui però il tecnico ufficialmente non ha mai lavorato) tramite una società off-shore delle Isole Mauritius (uno dei tanti paradisi fiscali). Il 25 marzo del 2011, secondo le carte in possesso di Football Laks, Mancini avrebbe ricevuto una cifra pari a 1,8 milioni di euro sul proprio conto corrente presso la Banca Popolare di Ancora attraverso Sparklegow, presunta società veicolo dell’Al Jazira per far transitare denaro. I motivi sarebbero al momento ignoti, anche se qualcuno già sospetta di un possibile mezzo dei proprietari arabi del Manchester City per pagare una parte dell’ingaggio dell’allenatore esentasse.