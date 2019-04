Mancini: «Juve, occhio: l’Ajax non ha nulla da perdere. Sto con il VAR»

Il CT della Nazionale Mancini avvisa la Juve in vista della sfida in Champions League contro l’insidioso Ajax

Roberto Mancini difende il VAR dopo i recenti attacchi alla tecnologia scatenati dai dubbi episodi arbitrali in Juventus-Milan e Lazio-Sassuolo. Ecco le parole del CT della Nazionale:«Sicuramente sulla Var c’è stato qualche problema, ma sono convinto che risolva più problemi di quanti ne crei. Questa è una cosa positiva. Dall’anno prossimo il problema del VAR non ci sarà più perché ogni fallo di mano sarà rigore, quindi rimpalli o meno non cambia niente».

Mancini esprime anche il proprio parere circa la sfida delicata di Champions League tra Juventus ed Ajax. Che non è così scontata come sembra:«Quella della Juve contro l’Ajax non credo che sia una partita così scontata e semplice come poteva sembrare prima del sorteggio degli ottavi. L’Ajax non ha niente da perdere e poi ha eliminato il Real Madrid, che è pur sempre la squadra che negli ultimi tre anni ha vinto la Champions. La partita non sarà semplice. Poi la Juve ha più esperienza e i giocatori adatti per battere l’Ajax, comunque sarà una bella partita».

Battuta finale sulla decisione della Lega Serie A di posticipare a fine maggio il termine del campionato a ridosso di Euro2020:«Pensavo di poter dare ai ragazzi una settimana di vacanza prima di chiamarli, per farli staccare e recuperare fisicamente, invece due giorni dopo la fine del campionato potrebbero arrivare stanchissimi. Vediamo se si riuscirà a trattare con la Lega. Per me quella settimana di recupero sarebbe stata fondamentale. Forse l’ideale sarebbe stato un turno infrasettimanale o un inizio anticipato».