Mancini ricorda Parma-Inter: «Una partita speciale, merito di Ibra»

Il tecnico della Nazionale Roberto Mancini è stato intervistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia di Parma-Inter, sfida che nel 2008 gli consegnò lo Scudetto quando era allenatore dell’Inter. Ecco le sue parole.

SCUDETTO – «Una partita speciale, molto difficile. Loro dovevano fare punti per salvarsi, noi per evitare il sorpasso della Roma, che a Catania andò in vantaggio subito. Situazioni opposte, che avevano reso tutto più complicato. Ricordo una partita durissima. Al di là del fatto che stavamo già meritando la vittoria, per sbloccarla è dovuto entrare Zlatan che segnò due gol bellissimi».

IBRAHIMOVIC – «In settimana parlammo, gli spiegai che la sua presenza era fondamentale, anche solo per la mezz’ora finale. E comunque già averlo in panchina aiutò».