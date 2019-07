Mancini Roma, trattativa aperta: ecco la distanza tra domanda e offerta

Mancini Roma, trattativa aperta: ecco la distanza tra la domanda dell’Atalanta e l’offerta dei giallorossi per il difensore

Gianluca Mancini sembra destinato ad essere il sostituto di Kostas Manolas. Il difensore dell’Atalanta ha stupito tutti in questa stagione sia per la maturità e per il controllo della difesa, ma anche per quanto riguarda la propensione offensiva e la pericolosità sui calci d’angolo.

Per questo la Roma vorrebbe fargli vestire la maglia giallorossa: secondo Gianluca Di Marzio la distanza tra domanda ed offerta sarebbe davvero minima. La Roma avrebbe offerto 22 milioni di euro più bonus, mentre l’Atalanta richiederebbe 25 milioni. La sensazione è che l’accordo sia ad un passo.