Mancini: «Siamo l’Italia, possiamo aprire un ciclo importante»

Intervistato dal quotidiano “La Stampa”, Roberto Mancini ha parlato della sua Nazionale in vista degli Europei 2020

Lunga intervista concessa da Roberto Mancini a “La Stampa”, nell’anniversario della sua prima partita come ct azzurro. L’ex tecnico dell’Inter ha ammesso: «La cosa più faticosa è stare mesi senza poter allenare mi vengono delle idee e non posso applicarle. Speriamo di essere ripagati agli Europei. Ci sono squadre più avanti di noi. La Francia su tutte, ma nessuno ha un fenomeno. Noi siamo l’Italia, possiamo fare come la Francia o la Spagna e aprire un ciclo».

Spazio anche alle future convocazioni: «Belotti e Balotelli? Per Mario in prospettiva le porte sono aperte. Belotti lo chiamerò. Noi facciamo un certo tipo di gioco e abbiamo bisogno di un certo tipo di giocatori. Lui ha altre qualità, ma se fa gol..».