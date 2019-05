Mancini: «Volevo De Rossi al City, oggi è un giorno triste»

Il ct della Nazionale parla dal forum organizzato dal Corriere dello Sport. Le parole di Roberto Mancini su Daniele De Rossi

Intervistato dai giornalisti a margine del Forum organizzato dal Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha parlato in questi termini della notizia di giornata: la separazione tra la Roma e Daniele De Rossi.

Le sue parole: «Sicuramente è un grande dispiacere, quando un giocatore dà tutto per la squadra e non può più farlo è un giorno triste. Io lo volevo al city perché l’ho sempre considerato uno dei migliori al mondo. Pensavo potesse essere il giocatore adatto per noi. Ma li voleva rimanere con la maglia della Roma addosso»

Poi sulla suggestione playoff in Serie A: «Penso che quando ci sono le idee si può parlare di tutto, la Juve ha fatto un grande lavoro in questi anni e le altre devono cercare di raggiungerla. Il Napoli lo scorso anno è arrivato molto vicino».