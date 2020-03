Lecce, Mancosu: «Liverani ha tutto sotto controllo»

Marco Mancosu, capitano del Lecce, ha parlato del periodo di stop a causa dell’emergenza Coronavirus: le sue parole

Marco Mancosu ha parlato dello stop per l’emergenza Coronavirus al sito ufficiale della società salentina.

«Cerco sempre di allenarmi a casa, per quanto possibile. Lo staff ci ha dato direttive su quello che dobbiamo fare e sull’alimentazione ma siamo professionisti e sappiamo già come comportarci. Liverani ha tutto sotto controllo per quanto sia possibile. La situazione è difficile da gestire, non possiamo però mollare di un millimetro».