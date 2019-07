Mancuso: «Empoli passo importante, mi hanno voluto con insistenza»

Leonardo Mancuso approda all’Empoli dalla Juventus dopo due anni in prestito al Pescara: le parole dell’attaccante

Per Leonardo Mancuso è il tempo di una nuova esperienza. Dopo due anni al Pescara, l’attaccante arriva all’Empoli. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

«Ho voluto prendere in considerazione il club che mi ha cercato con più insistenza, che mi ha voluto di più. So che Empoli rappresenta un passo importante. Non penso ai tantissimi attaccanti che da queste parti hanno fatto benissimo. Mi concentro sulla mia prestazione. Ho sempre fatto così e proseguirò» ha dichiarato il neo attaccante del club toscano.